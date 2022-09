NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Keller

Aktien in diesem Artikel NIO 17,16 EUR

Die NIO-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 6,9 Prozent auf 16,30 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 16,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 14.574 Stück.

Am 08.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 57,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,40 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 42,98 Prozent wieder erreichen.

Am 07.09.2022 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei -1,34 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,42 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.292,36 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.448,05 CNY umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,522 CNY je NIO-Aktie belaufen.

