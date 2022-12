NIO Aktie News: NIO am Vormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel NIO 9,41 EUR

1,67% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 9,31 EUR. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 9,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,30 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 3.244 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 29,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,96 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,74 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 6,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NIO veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 CNY je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.002,10 CNY im Vergleich zu 9.805,30 CNY im Vorjahresquartal.

Am 23.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -6,581 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Neue Börsenkonkurrenz für Tesla, NIO & Co: Geely-Tochter Zeekr vor IPO

Deutsche Bank sieht kurzfristig Chancen bei gebeutelter NIO-Aktie

NIO-Aktie: Tesla-Konkurrent NIO startet nun auch Kaufoption in Deutschland - so viel kosten die E-Autos

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com