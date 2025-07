Aktienentwicklung

NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

31.07.25 16:09 Uhr

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,49 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 4,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 4,47 USD. Bei 4,66 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 3.033.672 NIO-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 7,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 70,35 Prozent Luft nach oben. Bei 3,03 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,55 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Am 03.06.2025 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 04.09.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,849 CNY ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin? 15 Jahre Tesla-Aktie: Wachstum, Rückschläge und Musks politische Kontroversen Xiaomi-Aktie mit Rekordhoch - BYD & Co. zittern vor neuer Konkurrenz

