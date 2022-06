Nishimatsuya Chain: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aktien in diesem Artikel

Nishimatsuya Chain lud am 17.06.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 57,92 JPY, nach 52,19 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 45,02 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,29 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

