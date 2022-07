Nordex Aktie News: Nordex am Mittag stärker

Um 01.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 8,45 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,98 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 536.335 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,89 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.06.2022 bei 7,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,48 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,39 EUR.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Nordex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Nordex am 11.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 16.08.2023.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,218 EUR je Aktie ausweisen dürften.

