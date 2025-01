Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Nordex im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 11,64 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:06 Uhr 3,3 Prozent. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,64 EUR aus. Bei 11,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.218 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 35,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,13 EUR.

Am 07.11.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,049 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor 5 Jahren verdient

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels leichter

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester