Nordex Aktie News: Nordex wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 17,75 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 17,75 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 17,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 224.971 Nordex-Aktien.

Bei 18,34 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 3,32 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Mit Abgaben von 40,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,011 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,20 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 25.04.2025. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit -0,06 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 1,44 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.07.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,680 EUR je Aktie aus.

