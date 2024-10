Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag im Aufwind

Nordex im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 13,55 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 13,55 EUR zu. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,57 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.396 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 57,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nordex.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,106 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

September 2024: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

September 2024: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter