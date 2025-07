Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 17,19 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 17,19 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 17,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 394.793 Nordex-Aktien.

Am 06.06.2025 markierte das Papier bei 18,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,97 Prozent hinzugewinnen. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 39,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,011 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,20 EUR.

Nordex gewährte am 25.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,44 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,679 EUR je Nordex-Aktie.

