Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 14,52 EUR abwärts.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 14,52 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 14,52 EUR. Bei 14,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 9.545 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,61 Prozent. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 40,66 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,77 EUR aus.

Am 14.05.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,071 EUR fest.

