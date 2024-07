Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Donnerstagmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 12,41 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 12,41 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 12,42 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 258.152 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 27,07 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Abschläge von 30,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,43 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,01 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,57 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Nordex dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,060 EUR je Aktie belaufen.

