Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag gesucht

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,04 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 12,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 12,04 EUR. Bei 12,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 22.047 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 23,65 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,43 EUR angegeben.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,060 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

