Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag stärker

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 11,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,2 Prozent auf 11,92 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,07 EUR an. Bei 12,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 99.206 Stück.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 32,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,13 EUR angegeben.

Am 07.11.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Mit einem EPS von 0,02 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit -0,15 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 1,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 31.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,049 EUR je Nordex-Aktie.

