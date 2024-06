Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 14,37 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 14,37 EUR ab. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 14,31 EUR ein. Bei 14,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 46.487 Nordex-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 40,04 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,77 EUR.

Am 14.05.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,071 EUR je Nordex-Aktie.

