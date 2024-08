Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 12,77 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 12,77 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 13,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,72 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 213.336 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,49 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 25.07.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 14.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

