Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 12,96 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 12,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 13,00 EUR. Mit einem Wert von 12,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 381.871 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,68 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,52 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,03 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,86 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 14.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

