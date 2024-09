Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 14,54 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 14,54 EUR ab. Bei 14,46 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 58.097 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,46 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 68,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,03 EUR aus.

Am 25.07.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 17.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

