Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,84 EUR abwärts.

Um 11:44 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 11,84 EUR ab. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 11,73 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 98.662 Stück.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,19 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,23 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,13 EUR.

Nordex gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 31.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,049 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

