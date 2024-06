Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit angezogener Handbremse

Nordex im Blick

Die Aktie von Nordex zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nordex-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,92 EUR.

Die Nordex-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,92 EUR an der Tafel. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,95 EUR zu. Die Nordex-Aktie sank bis auf 13,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,90 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 137.111 Aktien.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 13,29 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 61,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,77 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,071 EUR je Aktie.

