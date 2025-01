Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 11,15 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 6,1 Prozent im Minus bei 11,15 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 10,90 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,76 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.124.425 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 22,73 Prozent sinken.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 07.11.2024. Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2025 terminiert. Nordex dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,049 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

