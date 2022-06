Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09.06.2022 12:22:00 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 10,77 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,64 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,88 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 273.215 Stück gehandelt.

Am 01.07.2021 markierte das Papier bei 19,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 45,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,82 EUR am 25.05.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 9,62 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,65 EUR.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ein EPS von -0,44 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.488,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.251,16 EUR umgesetzt.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 20.06.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 16.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -0,117 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Erste Schätzungen: Nordex gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mai 2022: Analysten sehen Potenzial bei Nordex-Aktie

Nordex-Aktie sackt letztendlich kräftig ab: Nordex korrigiert Jahresziele - rote Zahlen möglich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex