Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 13,25 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 13,25 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 13,23 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.925 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Gewinne von 19,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 25.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,106 EUR je Nordex-Aktie.

