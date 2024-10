Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag höher

Nordex im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 13,65 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 13,65 EUR zu. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,69 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 287.423 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 58,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,03 EUR.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 17.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,097 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

