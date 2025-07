Nordex Aktie News: Nordex am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 19,63 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 19,63 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,65 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,40 EUR. Zuletzt wechselten 245.789 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,51 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 46,61 Prozent Luft nach unten.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,035 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,40 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 25.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 1,44 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,671 EUR je Aktie belaufen.

