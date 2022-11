Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Vormittag

Die Nordex-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 10,22 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 10,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.622 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). 41,47 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 6,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,63 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,57 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,93 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Nordex wird am 15.11.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

