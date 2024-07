Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 12,93 EUR.

Um 15:47 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 12,93 EUR. Bei 12,98 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 174.882 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 21,96 Prozent zulegen. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,43 EUR.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,059 EUR in den Büchern stehen haben wird.

