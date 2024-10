Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 13,57 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 13,57 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,57 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,65 EUR. Bisher wurden heute 43.852 Nordex-Aktien gehandelt.

Bei 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 16,21 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 36,51 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,03 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 17.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,097 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

