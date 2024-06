Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 13,34 EUR.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 13,34 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 13,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,49 EUR. Bisher wurden heute 157.475 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 18,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,22 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Am 14.08.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,071 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

