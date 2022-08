Nordex Aktie News: Nordex macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 10,85 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 10,87 EUR. Bei 10,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 549.243 Nordex-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2022 auf bis zu 17,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 37,86 Prozent niedriger. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,79 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.03.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex -0,41 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.488,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.251,16 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 14.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.08.2023 werfen.

