Nordex Aktie News: Nordex büßt am Freitagnachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 13,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:45 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 13,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 12,93 EUR. Bei 13,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 325.252 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 34,92 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,37 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,097 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer