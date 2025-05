Nordex Aktie News: Nordex legt am Montagvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 17,53 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 17,53 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 17,53 EUR. Bei 17,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.941 Nordex-Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 40,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,011 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 19,20 EUR angegeben.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,44 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 2,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.07.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Nordex dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,680 EUR je Aktie belaufen.

