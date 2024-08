Nordex Aktie News: Nordex gibt am Montagnachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 13,29 EUR.

Das Papier von Nordex befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 13,29 EUR ab. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 13,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,59 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 150.742 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 35,17 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,03 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 1,86 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 14.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,106 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

