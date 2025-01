Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 11,84 EUR nach oben.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 11,84 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,90 EUR an. Bei 11,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.748 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 27,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,13 EUR.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,02 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit -0,15 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,67 Mrd. EUR.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,048 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

