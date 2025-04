Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Abschlägen

Kurs der Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 15,32 EUR.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr um 0,3 Prozent auf 15,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 15,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,43 EUR. Bisher wurden heute 66.160 Nordex-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 17,63 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,59 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,15 EUR.

Am 27.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,19 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 2,01 Mrd. EUR eingefahren.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 25.04.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,676 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Nordex-Aktie mit Kursfeuerwerk: Nordex startet mit mehr Bestellungen ins laufenden Jahr

Erste Schätzungen: Nordex öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal