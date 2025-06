Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 17,32 EUR.

Die Nordex-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 17,32 EUR abwärts. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,16 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.683 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 18,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,16 Prozent hinzugewinnen. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,011 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 25.04.2025. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,06 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,83 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,57 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 28.07.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 13.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,680 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

