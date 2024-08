Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 13,57 EUR.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,2 Prozent auf 13,57 EUR nach. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 13,49 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.583 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,51 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 17.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

