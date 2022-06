Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 09:22:00 Uhr um 1,3 Prozent auf 9,29 EUR ab. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 9,25 EUR. Bei 9,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 119.539 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 19,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 53,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 2,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,65 EUR je Nordex-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1.251,16 EUR eingefahren.

Am 21.06.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,201 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

