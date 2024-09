Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag verlustreich

Nordex im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 14,69 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 14,69 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 14,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,70 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 8.590 Aktien.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 6,85 Prozent niedriger. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 41,35 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 25.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 17.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,106 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag fester