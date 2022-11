Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Mittwochvormittag

Um 09:22 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 11,53 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 11,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,44 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 101.922 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 6,97 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 65,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,03 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 29.03.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Nordex wird am 28.03.2023 gerechnet.

