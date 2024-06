Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Montagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 12,49 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 180.536 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 44,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Am 14.08.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,071 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

