Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 14,86 EUR.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 14,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 14,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 123.520 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 72,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,03 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 17.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,106 EUR fest.

