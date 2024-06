Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,58 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 12,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 12,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.280 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,36 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 31,51 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 14.05.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,071 EUR fest.

