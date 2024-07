Nordex Aktie News: Nordex legt am Freitagmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 12,97 EUR zu.

Um 11:47 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 12,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 13,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 113.857 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,59 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,57 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,43 EUR für die Nordex-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,059 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

