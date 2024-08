Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 13,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,1 Prozent auf 13,99 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 107.899 Stück.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Mit einem Zuwachs von 12,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,41 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 17.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,106 EUR fest.

