Nordex Aktie News: Nordex gibt am Dienstagvormittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 12,10 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 12,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 12,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 78.288 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. 30,33 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,13 EUR.

Am 07.11.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 31.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,048 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels fester

Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags stärker