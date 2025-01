Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 12,23 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,23 EUR. Bei 12,25 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.347 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,95 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.02.2024 bei 9,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 07.11.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 1,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 präsentieren. Am 31.03.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,047 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Orsted-Aktie bricht nach Milliardenabschreibungen ein - Druck auf Aktie von RWE und Nordex