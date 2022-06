Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Vormittag

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 22.06.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 8,51 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 8,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.574 Nordex-Aktien.

Am 01.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.06.2022 Kursverluste bis auf 8,13 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,62 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,39 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 21.06.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 16.08.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,221 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

