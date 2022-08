Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag schwächer

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 9,84 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 9,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,00 EUR. Zuletzt wechselten 447.970 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 17,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 43,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 6,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,28 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,57 EUR aus.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex -0,41 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.251,16 EUR umgesetzt worden waren.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie in Grün: Nordex bestätigt trotz Verlust Jahresprognose

Vestas-Aktie gewinnt kräftig: Windkraftanlagen-Hersteller bleibt hinter Erwartungen zurück

Juli 2022: Analysten sehen Potenzial bei Nordex-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com