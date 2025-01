Aktie im Fokus

Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Mittag ins Plus

23.01.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 11,72 EUR.

Wer­bung

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:47 Uhr 2,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 11,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 221.953 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 34,56 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,13 EUR am 05.02.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 22,10 Prozent wieder erreichen. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 18,13 EUR. Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten. Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Am 31.03.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,047 EUR je Nordex-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Nordex