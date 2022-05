Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag im Plus

Um 23.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 12,17 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 929.242 Nordex-Aktien.

Am 01.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,77 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,55 EUR am 12.05.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 22,11 EUR an.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex -0,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.251,16 EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.06.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,351 EUR im Jahr 2023 aus.

